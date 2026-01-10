Haberler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, konaklama yerlerine 31 Aralık 2025'e kadar yangın güvenliği eksikliklerini giderme süresi verildi. İtfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetlerini sürdüremeyecek.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince eksiklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilen konaklama yerlerinde yapılacak denetim sonucunda, yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyette bulunamayacak.

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılacak ve bu denetimler sonucunda binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde bu iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetten men edilecek.

Bu düzenleme kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak. Bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın