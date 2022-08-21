KONAKLAMA TESİSİNDE YANGIN, KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ Güncel Haberler SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisindeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisindeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Kurtköy Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi'ndeki konaklama tesisinin mutfak bölümünde çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Mutfağın içinde bulunduğu 2 katlı ahşap yapı, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sapanca İtfaiye Güncel Haberler

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