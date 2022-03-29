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Konak'ta türkü ve Zeybek gecesi

Bültenler - Güncel
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Konak'ta türkü ve Zeybek gecesi

Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin birlikte düzenlediği "Zeybekler ve Efe Türküleri" konseri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Gülriz Sururi Sahnesi'nde düzenlenen etkinliği izlemeye gelenler arasında CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı. Aynı zamanda Konak Belediye Meclisi Üyesi de olan İzmir Folklor G.S.K Derneği Başkanı Ozan Ali İlgazi de sahneye çıkarak dernek üyesi halk dansçılarıyla birlikte Zeybek oynadı.

Konser ve Zeybek bir arada

Hem kulaklara hem de gözlere hitap eden, izleyenlerin de yerlerinde duramayarak halk danslarına eşlik ettiği gecede, Şef Bahar Almaç yönetimindeki Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, "Evlerinin Önü Mersin, Şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir, Sepetçioğlu, Eklemedir Koca Konak, Gerizler Başı'ndan Hoplayamadım, Kırmızı Buğday,İzmir'in Kavakları" gibi pek çok sevilen Ege türküsünü seslendirerek kulakların pasını sildi. İzmir Folklor G.S.K Derneği halkoyuncuları ise koronun söylediği türkülere eşlik etti.Sepetçioğlu, Cemilem, Ateş Attım Samana, Sarı Zeybek, Kerimoğlu, Kordon Zeybeği gibi İzmir ve Ege'nin birbirinden güzel Zeybek ve oyunları alkışlar eşliğinde sergilendi.

Bültenler / Güncel

Konak Belediyesi, Zeybek, İzmir, Konak, Güncel, Haberler

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