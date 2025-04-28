Konak'ta Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Sürücü B.B. yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralının durumu hayati tehlike taşımıyor.
İzmir'in Konak ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.B'nin kullandığı 35 CST 74 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.
Takla atarak sürüklenen otomobil, yolun sağındaki beton bariyere vurdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.