Konak'ta sokak basketbolu fırtınası esti - Haberler

Ödül töreninde konuşan Başkan Batur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözlerini hatırlatarak, "Biz gençlerimize güveniyoruz, gelecek gençlerdedir, diyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sizlere güveniyoruz ve sizi çok seviyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Göztepe sahildeki basketbol sahalarında gerçekleşen turnuvanın ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan, Mehmet Ali Akman Mahalle Muhtarı Hüseyin Civelek, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, turnuvaya katılan okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Konak'taki ortaokul ve liselerden 55 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda dereceye giren takımlar kupalarını Mustafa Kemal Atatürk için kaldırdı.

Batur: Gelecek gençlerdedir

Ödül töreninde genç sporculara seslenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Biz gençlerimize güveniyoruz, gelecek gençlerdedir" dedi ve şöyle konuştu:

"Ulu Önderimizin 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi, 9 Eylül'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle sonlandı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi olan 19 Mayıs'ı gençlerimize armağan etti. Mustafa Kemal Atatürk, gençlere ne kadar değer verdiğini'Bütün ümidim gençliktedir' sözüyle en güzel şekilde dile getirmiş.Biz de gençlerimize güveniyoruz, gelecek gençlerdedir, diyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti daha iyi noktalara taşımak. Burada en büyük görev siz gençlere düşüyor. Sizlere güveniyoruz ve sizi çok seviyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı canı gönülden kutluyorum."

Sahalarda basketbol ziyafeti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel hale gelen turnuvaya ilçedeki ortaokul ve liselerden 18 kız, 37 erkek takımı katıldı. Okul arkadaşlarının takımlarını yalnız bırakmayarak tezahüratlarla eşlik ettiği maçlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden sahada buluşan takımlar, izleyenlere basketbol ziyafeti yaşattı. Ortaokul kızlar kategorisinde turnuvaya iki takımla katılan Güzelyalı Ortaokulu'nun 1. Takımı şampiyon olurken, Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu ikinci, Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü, Güzelyalı Ortaokulu'nun 2. Takımı dördüncü oldu. Güzelyalı Ortaokulu'nun 1. Takımı ortaokul erkekler kategorisinde şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu. Şampiyon takımı sıralamada Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu, Güzelyalı Ortaokulu'nun 2. Takımı ve Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu izledi. Liseler arası müsabakalarda kızlar kategorisinde iki takım maçlara çıktı. Konak Anadolu Lisesi birinci olurken, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci oldu. Erkeklerde ise şampiyonluk kupasını Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi kazandı. Konak Anadolu Lisesi ikinci, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Dokuz Eylül Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç sporcular kupa ve madalyalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis üyeleri ve muhtarların elinden aldı.

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