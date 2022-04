Konak'ta Rengarenk Otizm Festivali

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Oratoryodan, Efeler gösterisine kadar özel çocukların içinde yer aldığı etkinlikleri baştan sona takip eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu dönem çok iş yaptıklarını ama en güzel yaptıkları işin Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nü kurmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızla burada hayatı yakalama noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla başlattığı etkinlikler dizisine Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen "2. Otizm Festivali" ile devam etti. Konak Belediyesi ile Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı'nın (EBKOV) birlikte düzenlediği "2. Otizm Festivali"ne Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Öztürk, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları, Eğitimciler, EBKOV temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Otizm Festivali'nde, Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinden Semih MancırAndımızı okurken, Liselerarası İstiklal Marşı Okuma Yarışmasında Birinci olan Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinden Melih Düşmez, İstiklal Marşı'nı bir kez daha aynı heyecan ve duygularla okudu. Öğrenci Velisi Semra Kayıkçı'nın konuşmasının ardından, Yaşar Üniversitesi'nin özel yetenek sınavını başarıyla geçerek Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü kazanan ve üniversiteli olan Deniz Can Ertan, Konak Engelsiz Yaşam Köyü ile tanıştıktan sonra hayatındaki değişiklikleri ve duyguları anlattı.

Deniz Can: Ben kendime ve başarabileceğime inandım

Yaşam Köyü'nün bahçesinden ilk girdiğinde çok heyecanlandığını, staj yaparken ve stajı bitirdikten sonra, okulundaki güzel arkadaşlıkların, öğretmenlerinin ilgisinin her gün biraz daha mutlu olmasını sağladığını anlatan Deniz Can konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Piyano 1. sınıf öğrencisiyim. Büro Yönetimi okudum ve stajımı Engelsiz Yaşam Köyü'nde yaptım. Bilgisayarda yazı yazdım, Office programlarını kullanmayı öğrendim. Staj yaparken hem çok eğlendim hem de para kazandım. Paramı bankaya yatırdım ve biriktirdim. Kendi kazandığım paramla yemek yedim, dondurma yedim. Arkadaşlarımla beraber tatlı yedik. Kendi paramı kazanmak ve harcamak çok güzeldi. Bugün kendimi gururlu, sevinçli ve heyecanlı hissediyorum. Ben kendime ve başarabileceğime inandım." Deniz Can, konuşmasını "Bizlerin yetişmesinde, özgüven kazanmasında büyük rol oynayan tüm öğretmenlerimize, okul personeline, Bahar hocama çok teşekkür ederim. Ayrıca buna vesile olan Dr. Burhan Başkanıma ve Mimar Abdül Başkanıma çok teşekkür ederim" sözleriyle bitirdi.

Batur,"En güzel işimiz burası"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gün boyu özel çocukların içinde yer aldığı etkinlikleri büyük bir heyecan ve coşkuyla takip ederken, törende yaptığı konuşmada, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün hayata geçmesinde emekleri geçenlere tek tek teşekkür etti. Başkan Batur, "Bugün gerçekten güzel bir ortamdayız, bu ortamın sağlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada şunu gördük az önce, bu tesisin bu hale gelmesi ve buradan öğrencilerimizin, özel çocuklarımızın yararlanması gerçekten bize büyük bir haz veriyor. Bu dönem baya bir iş yapmışız, binalar yaptık, sosyal tesis alanları yaptık ama bana göre en güzel işimiz bu, burası. EBKOV, Konak Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Yasin Bey ve ona bağlı çalışma arkadaşlarının büyük emeği var, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz Can bizim umudumuz

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde çocukların matematik çözmesi, uzay problemi çözmesi şeklinde bir eğitim değil, onların hayata hazırlanması ve hayatını idame ettirebilmesine dönük çalıştıklarını anlatan Başkan Batur, bu tür tesislerin yapılmasının belediyecilik anlayışları açısından da önemli olduğunu vurguladı. Batur konuşmasına şöyle devam etti: "Burada bir dayanışma ruhu var. Vakıf, ilçe belediyesi, kaymakamlık, halk eğitim merkezi müdürlüğü, hepimiz, bu özel çocuklara hizmet etme noktasında birbirimizle yarışıyoruz adeta. Deniz Can artık üniversiteye başladı, Deniz Can'ın üniversitede başarılı olması bize umut aşılayacak. Deniz Can bizim umudumuz. Çünkü buradan çıkıp bu yeteneğini üniversiteye kadar taşıması bizim için önemli, buradaki bütün çocuklar önemli ama o bir kademe daha ileri gitti ve umudumuz oldu. Çocuklarımızla burada hayatı yakalama noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Batur, çocukların anneleri, babaları ve yakınlarına da teşekkür borçlu olduklarını belirterek, "Çocuklarını bize emanet ediyorlar ve çocuklarımızın burada hayata hazırlanması noktasında onların da çok büyük emeği var" diye konuştu.

Zaman Kapsülü Mektupları okundu

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan Otizm Festivali'nde, çocuklar, aileler ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un iyi dileklerini, umutlarını, beklentilerini yazdıkları Zaman Kapsülü mektupları okundu. Bir yıl önce yazdığı mektubu okuyan Başkan Batur, "Engelsiz Yaşam Köyümüz cıvıl cıvıl olacak. Bir çocuk gülecek, hepimiz mutlu olacağız. Bir çocuk yürüyecek, bizler gururlanacağız. Sevgi daha çok olacak. Güzellikler buradaki özel çocuklarla daha da güzel olacak" sözlerini bir kez daha güçlü bir şekilde seslendirerek festivali renklendiren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Rengarenk Festival

Gün boyu süren Konak Engelsiz Yayam Köyü 2. Otizm Festivali'nde, Otizm Farkındalık Oratoryo Gösterisi, Efeler Gösterisi, çömlek yapım atölyesi, pasta yapım atölyesi, el sanatları sergisi yer aldı. Festivalde yaptıkları gösterilerle ve sergiledikleri el sanatları ile özel çocuklar olduklarını ortaya koyan Engelsiz Yaşam Köyü çocukları, İzmir Marşı'nı söyleyerek coşkulu bir kapanış yaptı.

