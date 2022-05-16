Konak'ta kardeşliğin festivali - Haberler

Azerbaycan'ın konuk ülke olduğu festivalde Azerbaycanlı sanatçı Zümrüd Mammadova sahne aldı.

Konak Belediyesi'nin Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'yle birlikte, bu yıl ilk kez organize ettiği Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali Alsancak'ta kutlandı. Alsancak Vapur İskelesi'nin yanında kurulan alanda yapılan festival birbirinden renkli gösterilere sahne olurken, Azerbaycan'ın konuk ülke olarak katıldığı etkinlik, Konak'ta kardeşlik rüzgârları estirdi.

Renkli gösteriler büyüledi

Festival, Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin skeç gösterisiyle başladı. Ardından derneğin Yıldızlar Grubu sahneye çıktı. Daha sonra da Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Zeybek gösterisi ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Üsküp yöresi halk oyunları gösterisi sahnelendi. Azerbaycanlı sanatçı Sabina Urfan ve Alp Murat Alper'in müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Festival, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen Aysel Dans Grubu'nun gösterisiyle devam etti. 14-15 yaşlarında 16 çocuk ve 9 yetişkin olmak üzere 25 kişiden oluşan grup, geleneksel halk oyunları gösterilerini sahneledi. Özgün Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerinin ardından Urfan ve Alper bir kez daha sahne aldı.

Hedef geleneksel hale getirmek

Her yıl farklı ülkelerin katılımıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan festival Azerbaycanlı sanatçı Zümrüd Mammadova'nın kulakların pasını silen konseriyle sona erdi.

Bergama Halk Dansları ve Manisa Halk Dansları gruplarının gösterileriyle de renklenen festivalde İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclisi Üyesi Ozan Ali İlgazi, Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Doğuş Simekli, Azerbaycan Aysel Dans Grubu Başkanı İrada Aliyeva, sanatçılar Mammadova, Urfan, Alper ile Konak Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali koordinatörlerinden Azize Simekli ve Dilay Demirpolat'a, Proje Koreografı Binay Kehya'ya teşekkür plaketleri verildi.

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