Konak'ta, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

HALKAPINAR, KONYA (Bültenler) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Konak Kaymakamlığı tarafından Halkapınar İstiklal Şehitliği'nde tören düzenlendi.Törene Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Personel Albay Abdi Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şule Ural, protokol ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, anıta çelenk sunulmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.

Batur: Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Atatürk'ün "Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır" sözlerinin altını çizerek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitleri rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi

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