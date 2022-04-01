Konak'ta Camiler Ramazan'a hazır

Düzenli olarak ibadethanelerde temizlik, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Konak Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle tüm camileri baştan aşağı temizledi.

Konak Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler tarafından tüm camilerde Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürütüldü. Bahçeleri tazyikli sularla yıkanan, iç mekanları detaylı bir temizlikten geçirilen camiler, koronavirüs salgın hastalığına karşı da dezenfekte edildi. Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ramazan ayı öncesi olduğu gibi Ramazan ayı boyunca ve Bayram süresince de camilerin temizlik ve dezenfekte çalışmalarının sürdürüleceği bilgisi verildi.

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