Konak'ta birlik ve beraberlik sofrası kuruldu

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Konak Belediyesi'nin şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile muhtarların katılımıyla düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Başkan Batur, "Bugün burada hep birlikte oluşturduğumuz bu tablodan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun nasıl geliştiğinin en güzel ifadesi bu. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizim her zaman başımızın tacı olmuştur, olmaya da devam edecek. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi'nin düzenlediği, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatan iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile ilçedeki muhtarları ağırladı. Belediyenin Toros Sosyal Tesisinde gerçekleşen iftara ev sahibi başkan Batur'un yanı sıra Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen, Konak Müftü Vekili Murat Çam, kaymakamlığa bağlı birim müdürleri ve çalışanları, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Ali Şenkal, Deva partisi İl yönetim kurulu üyesiAli Yiğit, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Yaşar Eroğlu, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Alihan Aksoy, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Gazi Mehmet Gökmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Gazi Albay Koray Akalın, Çanakkaleliler Dayanışma ve Kültür Derneği Ahmet Başkan, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Birlik ve beraberlik tablosu

İftar yemeğinde konuşan Başkan Batur,aynı sofrada bir araya gelerek örnek bir tablo oluşturduklarını, bu tablonun birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel ifadesi olduğunu dile getirdi ve "Birlikte Konak" vurgusu yaptı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olma üzere aziz şehitleri minnetle andığını ifade eden Başkan Batur, gaziler ve şehit yakınlarının her zaman baş tacı olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst noktaya çıktığı, küslüklerin ortadan kalktığı, sevgi ve hoşgörünün bir arada olduğu önemli bir zaman.Bugün burada hep birlikte oluşturduğumuz bu tablodan da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm siyasi partilerimizin temsilcileri bu salonda. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun nasıl geliştiğinin en güzel ifadesi bu. Her zaman minnet duyduğumuz, beraber, omuz omuza olmaktan onur duyduğumuz şehit ailelerimizin çok değerli dernek yöneticilerine ve ailelerimize bu gecemize katkı sundukları için, aramızda oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Onların, bu ülke için, misakı milliye sınırları içinde onurla yaşamamız için mücadeleleri çok önemli. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizim her zaman başımızın tacı olmuştur, olmaya da devam edecek. Bir kez daha başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Değerli kaymakamımıza, birim amirlerimize, hiçbir zaman belediyenin çalışmalarını ve etkinliklerini takip eden ve belediye başkanını da asla yalnız bırakmayan çok değerli muhtar kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 'Birlikte Konak' anlayışıyla çıktığımız yolda hizmetlerimiz aynı anlayışla devam ettiriyoruz. Siyasi partisi ve düşüncesi ne olursa olsun, Konak'ta yaptığımız işlerde, Konak'ın ilerlemesinde yanımızda olan, birlikte dayanışma içerisinde olduğumuz tüm meclis üyesi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum."

Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Batur sözlerini, "Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Her şey birlikte güzel. Birlikte Konak anlayışıyla bundan sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye bitirdi.

Kardeşlik daim olsun

Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise sözlerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a ve iftar etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Bizi biz yapan değerlerin, birliktelik ve kardeşliğin hayatın tamamına yayılması gerektiğini ifade eden Kaymakam Görgülüarslan şöyle konuştu:

"Biz günün yorgunlukları, yoğunluğu, hayatın koşuşturması içerisinde, bizi biz yapan, bu milletin kendi karakterinde var olan birlik ve beraberliğimizi oluşturan kardeşlik hukukumuzu kimi zaman unutuyoruz. Biz aslında hep beraber, büyük bir ailenin mensuplarıyız. Büyük Türk Milleti'nin çocuklarıyız, biz kardeşiz. Ama hayatın koşuşturması içerisinde yabancılaşıyoruz ve bunu bazen unutuyoruz. Hatta kimi zaman da birbirimizi kırıp dökeni yok eden bir anlayışın içerisinde oluyoruz. İşte böylesi anlar, Ramazan ayında olduğu gibi bir araya gelmeler, bayramlarımız aslında bizi biz yapan değerleri bize bir kez daha hatırlatıyor. Bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu organizasyonda şehitlerimizin manevi önderliğinde, kahraman gazilerimizin huzurunda bu birlikteliklerden birini yaşıyoruz. Bu birlikteliğin ve kardeşliğin, hayatın tamamına yayılmasını arzu edenlerdenim. İşte o zaman biz çok daha güzel ve yaşanabilir bir toplumun mensupları olacağız, birbirimizi daha çok seveceğiz. Bu yolda emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum."

Şehit ailelerinden duygulandıran teşekkür

İftara katılan şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları adına söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Gazi Albay Koray Akalın da Ramazan ayının birleştirici ve barıştırıcı yönüne dikkat çekerek, "Ramazan ayında her kesimden insanımızı iftar yapmak için bir araya getiren Abdül Batur'a şehit aileleri ve gazilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 11 ayı sultanı Ramazan, birleştirici ve barıştırıcıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalmaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır. Yemekler paylaşılır, aynı sofrada buluşulur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu güzel vatan için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat etmiş gazilerimizi, iftar yemeğinde buluşan tüm vatandaşlarımızın ölmüşlerini rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Gazi Mehmet Gökmen ise şehit aileleri ve gazilerin kutsal emanetler olduğunu ifade etti ve "Sayın Belediye Başkanı Abdül Batur Beyefendi, savaşların kutsal emaneti olan şehit aileleri ve gazilerin yüreklerinde yerel yönetimin hizmetlerini hissettirdiniz. Sizi Narlıdere belediye başkanlığından itibaren tanıyoruz. Gazilerimize her zaman kol, kanat gerdiniz. Size minnet ve şükran duyuyoruz" dedi.

Bültenler / Güncel