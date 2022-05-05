Konak'ın sokaklarında yoğun çalışma

Bayram öncesinde Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş Mahalleleri ve Betonyol çevresinde başlayan çalışmalar, program dahilinde bayram sonrasında da devam edecek.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım onarım ekipleri, asfalt serme, kaldırım ve merdiven yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Bayram öncesinde Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş Mahalleleri ve Betonyol (Şükrü Saraçoğlu Caddesi) çevresinde başlayan çalışmalar, bölge sakinlerinin de takdirini topladı. Çalışmalar kapsamında Konak Belediyesi'nin kendi şantiyesinde ürettiği asfalt, yollara serilirken, kaldırımlar da yenilendi. Sokaklardan araç geçmesini engelleyecek şekilde park edilmemesi amacıyla kaldırımlara beton bariyerler yerleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merdivenli sokakları da unutmadı. Kemalreis Mahallesi'ndeki 275 Sokak'ın merdiven düzenlemesiyle başlayan çalışmalarda merdiven yükseklikleri TSE standartlarına göre yeniden yapıldı, tırabzanlar yenilendi.Öte yandan Altıntaş Mahallesi 349 Sokak üzerindeki parkta da yenileme çalışmaları başladı. Bayram öncesinde başlayan sokak ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla park düzenlemeleri bayram sonrasında da program dahilinde devam edecek.

Vatandaşın içi rahat

Kılıçreis, Kemalreis, Altıntaş Mahalleleri ve Betonyol çevresindeki düzenleme çalışmaları, vatandaşa da rahat nefes aldırdı. Yıpranmış ve eskimiş yol ve kaldırımlar onarılırken, itfaiye araçları ve ambulansların yolları daha etkili kullanabilmeleri, yollardan geçerken engellerle karşılaşmamaları için gerekli düzenlemeler de yapıldı.

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