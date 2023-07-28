Konak ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konak ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Konak ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi 844 Sokak'ta motosikletiyle seyreden Suriye uyruklu E.M. (20) otomobille yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, bacağından ve sırtından yaralanan E.M, kontrolünü kaybederek motosikletten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.