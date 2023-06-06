Konak Belediyesi Yaz Temizliği Başlattı

Konak Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Mehtap ve İsmet Paşa mahallelerinden başlayan çalışmalar, Beştepeler ve Alsancak Kahramanlar bölgelerinde devam etti.

Konak Belediyesi ekipleri, yaz mevsiminin gelmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Konak Belediyesi, vatandaşların dışarıda daha çok vakit geçirdiği yaz mevsiminin gelmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle rutin yürüttüğü temizlik çalışmalarını artırdı. Mehtap ve İsmet Paşa mahallelerinden başlattığı temizlik çalışmalarına, Beştepeler ve Alsancak Kahramanlar bölgelerinden devam eden ekipler, sokakları ve caddeleri süpürdü. Sokaklar su tankerleriyle baştanbaşa yıkanırken, süpürgeli temizlik aracıyla yollarda detaylı temizlik yapıldı. Çöp konteynerleri dezenfekte edilerek, mikrop ve bakterilerden arındırıldı. Moloz döküldüğü tespit edilen boş arsa ve alanlar da temizlendi.

20 personelin görevlendirildiği çalışmalarda 1 kepçe, 1 kamyon, 1 moloz aracı ve bir yıkama aracı kullanıldı. Konak Belediyesi'nin kapsamlı temizlik çalışması, düzenli olarak her mahallede devam ettirilecek.