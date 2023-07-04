Konak Belediyesi Projelere Odaklandı

Konak Belediye Meclisi toplantısında belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Batur, bayram sonrasında çalışmalara hız verdiklerini ve projelere odaklandıklarını vurguladı. Beştepeler Sosyal Tesisi, Gültepe parselasyon planları ve Cemevi projesi hakkında bilgi veren Başkan Batur, "Yaz döneminde hem çalışmalarımızı hızlandıracağız hem de tamamlanmayı bekleyen projelere ağırlık vereceğiz" dedi.

Konak Belediye Meclisi temmuz ayı birinci olağan toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Oturumu yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplantının açılışında belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Batur, "Yaz döneminde hem çalışmalarımızı hızlandıracağız hem de tamamlanmayı bekleyen projelere ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

BEŞTEPELER GÜN SAYIYOR

Konak Belediyesi'nin Beştepeler bölgesinde yapımını tamamladığı ve tüm bölge için büyük önem taşıyan sosyal tesis alanının son durumuyla ilgili konuşan Başkan Batur, elektrik besleme hattı çalışmalarının Gediz tarafından devam ettirildiğini aktardı. Başkan Batur, açılışı için gün sayan tesis hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Beştepeler'deki sosyal tesis alanımız tamamlandı. Enerji besleme hattı çekilmesi gerekiyor ve çalışmaları başladı. Gediz Elektrik yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bir ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlandığında açılışını gerçekleştireceğiz. Beştepeler bölgesi ve çevresi için çok önemli bir sosyal tesis alanı oldu."

GÜLTEPE PLANLARINDA ASKI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gültepe parselasyon planlarının Toros Sosyal Tesisi'ndeki askı sürecinin sürdüğünü belirten Başkan Batur, sözleşmeleri şeffaflık içinde ve uzlaşıya hazırlayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Toros'taki sosyal tesisi alanında Mehmet Akif ve Saygı mahallelerindeki 50 hektarlık bir alanın parselasyon planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımız rahatlıkla gelip oradaki teknik arkadaşlarımızdan bilgi alıyor. 18 Temmuz tarihine kadar bu 4 No'lu bölgenin parselasyon planı askıda kalacak. Akabinde Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümüyle birlikte Ulubatlı Mahallesi'ni kapsayan 5 No'lu plan askıya çıkacak. Bu bölge de 50 hektar civarında. Kademe kademe devam edeceğiz. Askı süreci bittiğinde itirazlar encümenimizde değerlendirilecek. İtirazlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde Mehmet Akif ve Saygı Mahallelerinden başlamak üzere vatandaşlarımızla sözleşme noktasına gelmiş olacağız. Özellikle meclis grubumuzda kentsel dönüşüm, imar ve hukuk komisyonlarımızın sürekli bilgilendirileceği, oradaki kooperatiflerin de olduğu, görüşlerinin alınacağı bir organizasyon planlıyoruz. Sözleşmeleri birlikte hazırlayıp vatandaşların sözleşmeye davetini gerçekleştirmiş olacağız."

CEMEVİ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE

Konak Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan cemevi projesini hatırlatan Başkan Batur, proje ve keşiflerin tamamlandığını dile getirdi. Yüzde elli iştirak taleplerini, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduklarını söyleyen Başkan Batur, "Önümüzdeki süreçte, planlamış olduğumuz bir çalışma daha var. İsmetpaşa ve Ferahlı mahallelerinin merkezinde bir Cemevi projemiz vardı. Projeler ve keşifleri tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yüzde 50 katılım paylı bir sözleşme için talebimizi ilettik. Önümüzdeki mecliste geçecek ve hemen ihalesine çıkacağız" dedi.