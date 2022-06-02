Konak Belediyesi'nden Sokakta Dönüşümde Yeni Uygulama: Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı Yola Çıktı - Haberler

Konak Belediyesi'nin başlattığı ve Türkiye'ye örnek olacağı belirtilen "Sokakta Dönüşüm" adlı projede bir adım daha atıldı. Atıkların geri dönüşüm firmasına daha çabuk teslim edebilmesi için "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı" hizmete girdi.

Konak Belediyesi, ambalaj atıklarını toplayan sokak işçilerinin topladığı malzemelerin kısa sürede ve kolaylıkla geri dönüşüm firmasına teslim edebilmesi için "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı"nı hizmete soktu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları, İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İZGEKOOP) Başkanı Sedat Komas, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan ile çok sayıda sokak işçisinin katıldığı törende "gezici araç" tanıtılarak çalışma prensibi anlatıldı.

Abdül Batur, atıkların geri dönüşümünde Konak Belediyesi olarak büyük bir çaba içinde olduklarını, bu alanda ürettikleri hizmetin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek araçla bu alanda bir adım daha öteye gittiklerini söyledi.

Ambalaj atıklarının toplanması, atık toplayan sokak işçilerinin belli bir sistem içinde işlerini yapabilmesi için daha önce sektör temsilcileri ile bir araya gelerek bir protokol imzaladıklarını da anlatan Başkan Batur, amaçlarının geri dönüşümü sistemli bir şekilde yaparak modern hale getirmek olduğunu söyledi.

"GÜVENLİK KARTI OLMAYAN, ÜZERİNDE TULUMU OLMAYAN TOPLAYICILAR ARTIK ALANDA ÇALIŞAMAYACAK"

Batur şöyle konuştu:

"Kağıt toplayıcılarıyla ilgili, kentte disiplini sağlamak, bir sistem getirmek amacıyla daha önce altı aylık bir çalışma yapmıştık. Önce onları bir kooperatif çatısı altında topladık. Toplanan atıkları da bir merkezde bir araya getiriyoruz. Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzle de ortak yapılan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra, kartlarını veriyoruz. Bu kartlarla ve üstlerindeki üniformalarla atık toplama işini yapacaklar. Güvenlik kartı olmayan, üzerinde tulumu olmayan toplayıcılar artık alanda çalışamayacak. Biz bu uygulamaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi gelmeden başlamıştık zaten. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger ile geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu çalışmanın tüm belediyeler tarafından uygulanması dilek ve temennisini de dile getirdi."

ANKA / Güncel