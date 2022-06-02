Konak Belediyesi'nden "Sokakta Dönüşüm"e bir yenilik daha - Haberler

Ambalaj atığı toplayıcılarının atıklarını, geri dönüşüm firmasına kısa yoldan teslim edebilmesi için "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı" hizmete girdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı törenle tanıtımı yapılan"Gezici Araç"a ilk atıklar yüklendi.

"Sokakta Dönüşüm" konusunda attığı adımlarla Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Konak Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Ambalaj atıklarını toplayan sokak işçilerinin topladığı atıkları kısa sürede ve kolaylıkla geri dönüşüm firmasına teslim edebilmesi için "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı" hizmete girdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye bürokratları, İzmir Sokak Toplayıcıları Geri Dönüşüm İşletme Kooperatifi (İZGEKOOP) Başkanı Sedat Komas, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan ile çok sayıda sokak işçisinin katıldığı törende "Gezici Araç" tanıtılarak çalışma prensibi anlatıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, atıkların geri dönüşümünde Konak Belediyesi olarak büyük bir çaba içinde olduklarını, bu alanda ürettikleri hizmetin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek "Gezici Ambalaj Atığı Toplama Aracı" ile bu alanda bir adım daha öteye gittiklerini söyledi.

Batur: Projemiz örnek olacak

Ambalaj atıklarının toplanması, atık toplayan sokak işçilerinin belli bir sistem içinde işlerini yapabilmesi için daha önce sektör temsilcileri ile bir araya gelerek bir protokol imzaladıklarını da anlatan Başkan Batur, amaçlarının "Geri Dönüşüm"ü sistemli bir şekilde yaparak modern hale getirmek olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının genelgesinden önce çalışmaya başladıklarının da altını çizen Başkan Batur, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e de konu ile ilgili sunduklarını söyledi. Batur, "Kağıt toplayıcılarıyla ilgili, kentte disiplini sağlamak, bir sistem getirmek amacıyla daha önce altı aylık bir çalışma yapmıştık. Önce onları bir kooperatif çatısı altında topladık. Toplanan atıkları da bir merkezde bir araya getiriyoruz. Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzle de ortak yapılan bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra, kartlarını veriyoruz. Bu kartlarla ve üstlerindeki üniformalarla atık toplama işini yapacaklar. Güvenlik kartı olmayan, üzerinde tulumu olmayan toplayıcılar artık alanda çalışamayacak. Biz bu uygulamaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi gelmeden başlamıştık zaten. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger ile geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu çalışmanın tüm belediyeler tarafından uygulanması dilek ve temennisini de dile getirdi" diye konuştu.

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