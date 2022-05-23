Konak Belediyesi çalışanından esnafa: 'Senin işi hallettim, 10 bin lira para yazdım'

İzmir'de Konak Belediyesi bünyesinde bir memurun rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili kendisinden rüşvet istenen esnaf konuştu. Memurun kendisinden rüşvet istediğini öne süren esnaf yaşadığı o anları anlatırken, Konak Belediyesi ekiplerinin sürekli iş yerine gelerek eksik aradığını aktardı.

Olay geçtiğimiz Mart ayında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Konak Belediyesi'nde görevli ruhsat denetim personeli Y.K., ruhsat alımı yapmak isteyen bir iş yeri sahibinin savcılığa giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Seri numaraları alınmış paraları özel aracında teslim aldığı öne sürülen Y.K., burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sahibinin beyanı üzerine olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer 3 çalışan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı günün öncesinde görevli memur Y.K. ve bir kadın çalışanın iş yerine girdiği anın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

"10 BİN LİRAYA ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Konak Belediyesinde görevli memurun dükkana gelerek kendisinden rüşvet istediği anları anlatan iş yeri sahibi Özbek Yıldız, Y.K.'nin kendisine 10 bin liraya işi çözeceğini söyledi. Yıldız, "O gün bizim ruhsatımızın son günüydü ve iki zabıta memuru dükkana geldi. Bunun üzerine biz de gerekli evrakları hazırlayıp Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne götürdüğümüzde evrakları teslim alıp kontrole geleceklerini söylediler. Yarım saat sonra kontrole bir kadın bir erkek geldi. Dükkanı incelemeye başladılar, eksik var mı diye baktılar. Eksik bulamayınca üst kata çıktılar. Bizim depo olarak kullandığımız üst katın itfaiye raporunun olmadı gibi bahaneler bularak işi uzattılar. Ben de durumdan şüphelenerek o esnada bir şeyler söylemesini bekledim. Ruhsatın son günü olduğunu ve dükkanı mühürleyeceklerini söylediler. Ben hızlı bir şekilde işi nasıl çözeriz diye sorunca 'Bir yolu var' dedi. Daha sonra amirinle konuşacağını söyleyerek yukarı çıktı. Yanında gelen kadınla birlikte yukarıda 5 dakika kadar görüştükten sonra beni de çağırdılar. ve Y.K. orada bana bu işi bana 10 bin liraya çözeceğini söyledi. Ben de o esnada rüşvet isteyeceğini fark edip telefonumun ses kaydını açmıştım zaten. Biz daha önce de bütün evraklarımızı tamamlayıp ruhsat almıştık. Böyle bir para istenmeyeceğini, bunun rüşvet olduğunu biliyordum" dedi.

"GİZLİ KAMERA GİYDİM"

Polis ekiplerinin operasyonunda gizli kamera giydiğini söyleyen Özbek Yıldız, "Onlar gittikten sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Orada ifademi verdim ve emniyetle iletişime geçip birlikte hareket ettik. Organize olarak onların söyledikleri doğrultusunda gizli kamera giydim. Daha sonra Y.K. beni aradığında ben de durumu polis ekiplerine bildirdim ve kısa zamanda burada oldular. Sonra Y.K.'nin beni arayıp beklediği yeri bildirdim. Seri numaraları alınmış paralarla birlikte oraya gittiğimde paraları verip ruhsatı aldım. Daha sonra polis operasyonla gözaltına aldı" açıklamasında bulundu.

OPERASYONDAN SONRA BELEDİYENİN BASKISI DA ARTTI

Öte yandan operasyonda Konak Belediyesi çalışanı Y.K.'nin gözaltına alınmasının ardından belediye ekiplerinin iş yerine sürekli gelerek baskı uyguladığını da söyleyen Özbek Yıldız, belediye ekiplerinin sürekli kendilerinde eksik aradığını öne sürdü. Yıldız, "Bu olaydan sonra zabıta ekipleri daha fazla bana baskı yapmaya başladı. Neredeyse her gün gelip ruhsat soruyorlar, evrak soruyorlar. Bu durum hala devam ediyor. Bizim ruhsatla ilgili problemimiz olmadığı için geliyorlar geri gidiyorlar. Sürekli iş yerine gelip sattığım ürünlerle, ruhsatla ve evraklarla ilgili açık arıyorlar" diye konuştu.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel