Konak 19 Mayıs'ı Gültepe'de kutladı - Haberler

Törende konuşan Başkan Batur, " 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs, Atatürk'ün büyüklüğünü, ilke ve devrimlerinin ne kadar önemli olduğunu, onun mirasına daima sahip çıkmamız gerektiğini asla unutmamamız gereken bir gündür" dedi.

Konak'ta, bir milli bayram geleneği haline gelen Gültepe'deki çelenk sunum töreni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlendi. Gültepe Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, siyasi partilerin temsilci ve yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ile sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri katıldı. Konak Belediye Başkanlığı, CHP Konak İlçe Başkanlığı ve İyi Parti Konak İlçe Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı önüne yerleştirilmesiyle başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Atatürk'ün armağan ettiği bayramın sahibi gençlerin heyecan ve coşkusunun en güçlü şekilde hissedildiği törende konuşma yapan Başkan Batur, "Sevgili gençler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevi sizlerin. Görevinizi asla unutmayın! Milli değerlerimiz ışığında Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruma görevi emanet edilen sizlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" sözleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Batur: Atatürk, 19 Mayıs'ta Milli Mücadele meşalesini yaktı

Konuşmasına "O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla, hepinizi selamlıyorum" sözleriyle başlayan Başkan Batur, Milli Mücadele öncesi işgal altındaki Anadolu'nun o yıllardaki durumunu anlattı. İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözünü hatırlatan Başkan Batur, Atatürk'ün bu sözle Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaret fişeğini attığını dile getirdi. Batur, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, tam 103 yıl önce bugün, asırlarca hür yaşamış bir millete esaret zincirini vurmaya çalışan güçlere karşı, milli mücadele meşalesi yaktı. Bitmiş bir ülkeyi, perişan olmuş halkı yeniden diriltti. Ülkemizin dört bir yanını işgal edenler, dünyaya mal olmuş o büyük önderin dediği gibi; geldikleri gibi gittiler!" diye konuştu.

"19 Mayıs, ulusal egemenliğin başlangıç günüdür"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 19 Mayıs'ın takvimlerde sıradan bir gün olmadığını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"19 Mayıs, takvimlerde bir gün değil, Türk ulusu için çok ama çok önemli bir gündür. Çünkü 19 Mayıs, yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs, ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs, Atatürk'ün büyüklüğünü, ilke ve devrimlerinin ne kadar önemli olduğunu, onun mirasına daima sahip çıkmamız gerektiğini asla unutmamamız gereken bir gündür."

"Atatürk'ün yolundan ayrılmayız"

Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya devam edeceklerini ve bu görevi nesilden nesile taşıyarak Atatürk'ün yolunda yürümekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Batur, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Atatürk'ün ilke ve fikirlerini yaşatma, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini, sorumluluğunu tazeleme yolunda yeni bir heyecan duyuyoruz. Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, hukukun üstün, demokrasinin hakim, ekonomik ve ulusal bağımsızlığın egemen olduğu, yüzlerin güldüğü, mutlu, çağdaş, modern; tek adam yönetiminin olmadığı, halkın yönetimde yeniden söz sahibi olacağı bir ülkeyi hep beraber kuracağız. Çünkü geliyor gelmekte olan."

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