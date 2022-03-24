Son dakika haberleri: Bulanık'ta İlçe Jandarma Komutanı Özkök, basın mensuplarını ziyaret etti

Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök ve Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcilerini ziyaret etti.

İlçedeki basın mensuplarıyla Bilican Gazetesi'nde görüşen Özkök ve Kıpçak, gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Özkök, ilçedeki yerel medyanın önemine değinerek, "Bulanık'ta göreve başladığımda ziyarete gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulunan gazetecilerimize iadeyi ziyaret gerçekleştirdik. Bulanık halkının bilgilenmesinde büyük rolü olan yerel gazeteci arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Gazeteciler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.