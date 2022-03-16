Komutanlardan Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ziyaret - Haberler

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Komutanlardan Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ziyaret

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Komutanlardan Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ziyaret

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Komutanı Albay Karani Alankaya, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret etti.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Komutanı Albay Karani Alankaya, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ziyarete Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ın da iştirak ettiği belirtildi.

Komutanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının çalışmaları hakkında fikir teatisinde bulunulduğu kaydedildi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Sahil Güvenlik, İstanbul, Marmara, Albay, Güncel, Haberler

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