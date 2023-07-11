Tekirdağ Ergene'de bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın büyüyerek ikametlere sıçraması sonucu büyük hasara yol açtı. Yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene'de bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın büyüyerek ikametlere sıçraması sonucu büyük hasara yol açtı. Yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, yaklaşık iki hafta önce sabah saatlerinde Velimeşe Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın, büyüyerek üst kattaki ikametlere sıçradı. Görenlerin fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hasar büyük

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle apartmanın dış cephesi, kömürlük ve iki apartmanın dairesinin hasar gördüğü belirtildi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.