Kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu (2)

CESEDİ ODUN VE KÖMÜR ÇUVALLARININ ALTINA GİZLENMİŞBatman'da halasına ait kömürlükte cesedi bulunan 7 yaşındaki Adara A. ile ilgili soruşturma sürerken, şüpheli olarak gözaltına alınan babası Ö.F.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

CESEDİ ODUN VE KÖMÜR ÇUVALLARININ ALTINA GİZLENMİŞ

Batman'da halasına ait kömürlükte cesedi bulunan 7 yaşındaki Adara A. ile ilgili soruşturma sürerken, şüpheli olarak gözaltına alınan babası Ö.F.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili olarak bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Ö.F.A.'nın 29 Ocak tarihinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü firmasına, 30 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul'a hareket edecek olan otobüs için rezervasyon yaptırdığı da ortaya çıktı. Ö.F.A.'nın Diyarbakır'da otobüste yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.