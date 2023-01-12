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Kömüre Yönelen Almanya'nın İklim Hedefi Tehlikede

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Kömüre Yönelen Almanya'nın İklim Hedefi Tehlikede

BERLİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bir termik santralin kömür deposunda çalışan yükleme ekipmanı, 9 Ocak 2023.

BERLİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bir termik santralin kömür deposunda çalışan yükleme ekipmanı, 9 Ocak 2023. Düşünce kuruluşu Agora Energiewende tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir değerlendirmeye göre Almanya'nın toplam enerji tüketimi, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında büyük artışlar ve ısınma sezonunda ılıman sıcaklıkların görülmesi sonucunda 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,7 düşüş gösterdi.

Değerlendirmede ülkenin sera gazı emisyonlarının, yaklaşık 761 milyon metrik ton CO2 civarında kaldığı belirtildi. Almanya, 1990 referans yılına göre yüzde 40'lık azaltım hedefini üst üste iki yıldır tutturamıyor. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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