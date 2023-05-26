Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kömür yığını altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kömür yığını altında kalan işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kömür yığını altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Kaza, bir tekstil boya fabrikasında meydana geldi. İşçinin ölümünde bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kömür yığını altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir tekstil boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik için kömür silosuna giren Mustafa Y.'nin üzerine kömür boşaltıldı. Görevlilerin görmemesi sebebiyle kömür altında kalan 63 yaşındaki Mustafa Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Şahsın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kömür altında can veren işçinin ölümünde bir ihmal bulunup bulunmadığı araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title