Kömür Sobasından Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 66 yaşındaki Necati Hödüş hayatını kaybederken, eşi Gülseren Hödüş hastaneye kaldırıldı. Ekipler, evde hareketsiz bulunan çifti buldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Necati Hödüş (66) hayatını kaybetti, eşi Gülseren Hödüş (66) ise hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde oturan Necati ile Gülseren Hödüş çiftinden haber alamayan yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Hödüş çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Necati Hödüş'ün hayatını kaybettiği, eşi Gülseren Hödüş'ün ise baygın olduğu tespit edildi. Gülderen Hödüş evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Necati Hödüş'ün cansız bedenii ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Necati Hödüş'ün kuzeni Mevlüt Tek (60) kendilerine ulaşamayınca telaşlandıklarını belirterek, "Kendisi teyzemin oğlu olur. Kızı Antalya'da olduğu için beni aradı, ulaşamadığını söyledi. Ben de acilen geldim ve baktım kapılar kilitli, perdeler çekik. Hiçbir şey yok, polisi aradım, polisler geldi. Çilingir'i çağırdık ve içeri girdik. O vaziyette gördük. Gülseren şu anda ölüm tehlikesini atlatmış. Yunus Emre Hastanesi'nde tedavide" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
