KOMŞUSUYLA KAVGA EDERKEN ARAYA GİREN AĞABEYİNİ VURDU

KAYSERİ'de, iş yerinin önünü süpüren yan komşusuyla 'toz çıkıyor' diyerek tartışıp kavga eden Emre Akbulut, araya giren ağabeyi Merdan Akbulut'u arbede sırasında tabancayla elinden yaraladı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde mermerci Ufuk Boran iş yerinin önünü süpürürken aynı işi yapan yan komşusu Emre Akbulut 'toz çıkıyor' diyerek duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre Akbulut, iş yerinden tabancasını alıp Boran'a doğrulttu. Bu sırada, kavgayı ayırmak için araya Akbulut'un ağabeyi Merdan Akbulut girdi. Arbede sırasında tabanca ateş aldı. Merdan Akbulut elinden yaraladı. Kendi imkanları ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne giden Merdan Akbulut, tedaviye alındı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri Emre Akbulut'u gözaltına aldı.