Komşusuyla çocuğu için kavga etti, 1 gün sonra dükkanını açarken vuruldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sabah iş yerini açan Mehmet Aşık, silahlı saldırıya uğrarken, vücuduna isabet eden 5 mermiyle ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, Aşık'ın dün çocukların kavgası nedeniyle komşusuyla tartıştığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerini açmaya gelen Mehmet Aşık'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Aşık, ağır yaralandı. Esnafın ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aşık'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Mehmet Aşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Silahlı saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Mehmet Aşık'ın çocuğunun, dün komşularının çocuğuyla kavga ettiği, ailelerin de dahil olmasıyla kavga çıktığı, Aşık ile komşusu R.K. arasında gerginlik olduğu öğrenildi.