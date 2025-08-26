Komşusunun Köpeğini Vuran Şüpheli Tutuklandı

Başkentte köpek sahipleri arasında çıkan kavgada, bir kişi komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Başkentte komşusunun köpeğini silahla vurarak ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Bunun üzerine köpek sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
500
