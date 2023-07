Komşusunun kızına cinsel istismardan 21 yıl hapis cezası

ANKARA'da komşusunun kızı E.S.Ş.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan A.T. (52), 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde yaşayan A.T., 2021 yılında komşusunun kızı E.S.Ş.'ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. İlk olay A.T.'nin evinin kapısının önünde, 2 ve 3'üncü olay ise küçük kızın kendisiyle aynı yaştaki sanığın kızıyla oynamak için evine gittiği sırada meydana geldi. A.T., eylemlerinin ardından E.S.Ş.'ye, 'Bağırırsan seni öldürürüm' diyerek tehditte bulundu. E.S.Ş.'nin durumu ailesine anlatması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında A.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. Sanık A.T. hakkında 53 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.T. ile taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanık A.T, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 'Cebir, tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, 'Cebir, tehdit kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hükümle birlikte tutuklandı. Kararın ardından duruşma salonunun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Taraflar, polis müdahalesiyle adliye dışına çıkarıldı.