Komşusunun kamyonetini çekmesini isteyen adam ezildi

Olay, cuma günü sabah 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cüneyt Bülent Kol, sabah işe gitmek için evinden çıktığında komşusu Şahin Dalkıran'ın kamyonetini kendi otomobilinin arkasında gördü. Komşusunun zilini çalarak aracı çekmesini isteyen Kol ile Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Dalkıran kamyonetini çektikten sonra sokağa gelerek kamyonetiyle Kol'u ezmeye kalktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı kırılırken, Kol'un da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kol'un hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"KAMYONETİNİ ÜZERİME SÜRDÜ"

"OĞLUMU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYOR"

Oğlunu öldürmeye teşebbüs edildiği söyleyen anne Gönül Kol, "Benim oğlumun üzerine sürerek öldürmeye teşebbüs ediyor. Biz evin içindeydik, sesleri duyup dışarı çıkınca oğlumu yerde yatarken gördüm. 7 tane kemiği kırık. Biz bunlardan korkuyoruz. Bunlar bize düşman bundan sonra. Bunlarla savaşacak mıyız? Bunun önlemi alınması lazım. İçeri alıyorlar sonra geri salıyorlar. Şikayetçi olduk. Yakalanmasını istiyoruz. 3 ay iş göremez raporu aldı, hastane masrafları, aracı hasarlı ve telefonu kırıldı. Bu adalet mi? Biz adalet istiyoruz" dedi.