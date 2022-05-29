KOMŞUSUNUN EVİ, ARACI VE İŞ YERİNİ KURŞUNLADI - Haberler

BURDUR'da bir kişi husumetli olduğu komşusunun evi, otomobili ve iş yerine av tüfeğiyle ateş ederek zarar verdi.

Burdur merkez Menderes Mahallesi 31025 sokakta oturan A.A., gece 01.30 sıralarında iddiaya göre önce aralarında husumet bulunan komşu Su Ayşe Güngör'e ait su tesisat malzemeleri satan iş yerinin camlarına pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Daha sonra komşunun iş yerine 100 metre mesafedeki evine gelen A.A., park halindeki otomobilin lastiğine ve eve rastgele ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. A.A. daha sonra otomobiline binerek kayıplara karıştı. Emniyet ve jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Kemer ilçesi Elmacık köyünde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

'BİZE HUSUMET BESLEDİ'

Ayşe Güngör'ün kardeşi Yalçın Karatay, "36 yıllık komşumuz, gece 01.25 sıralarında 6 el iş yerimize, 2 el arabaya, 4 el de eve ateş etmiş. Yaklaşık 15- 20 gün önce, başka birisiyle kavga ediyorken biz ayırmak istedik. 'Siz o olayda beni tutup yumruk yememe sebep oldunuz' diye bize husumet besledi" dedi.

Ali Karatay da "Gece 01.25 sıralarında tüfek sesiyle uyandık. A.A. isimli şahsın evimize ve arabamıza silah sıkıp kaçtığını gördük. Dükkana baktığımızda orayı da kurşunladığını gördük. 15- 20 gün önceki bir olaydan dolayı husumetli olduğumuz için olaylar devam ediyor. Can güvenliğimiz tehlikede, tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel