KOMŞUSUNU YAKTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN: ÖLDÜRMEDİM ALTINLARINI DA ALMADIM

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gözde Aytar, maktulün çocukları olan müştekiler Dilek Kurt ve İbrahim Coşar katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN YANDIM KIZIM"

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede kreş öğretmeni Gözde Aytar hakkında "yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Gözde Aytar'ın ayrıca "yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel