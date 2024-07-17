Üye Girişi
Haberler

Komşusunu ve çocuklarını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de husumetli olduğu yöneticinin eşi ve çocuklarına saldıran Mustafa Kayakıran, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş'ı (39) bıçaklayarak öldürüp, 2 çocuğunu da öldürmeye teşebbüs eden Mustafa Kayakıran (27), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu. Çatbaş'ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip, binanın önüne çıktığında karşı komşularının oğlu Mustafa Kayakıran ile karşılaştı. Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Nazan Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'ye di bıçaklamaya kalkışan Mustafa Kayakıran, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Kayakıran hakkında Nazan Çatbaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, 2 çocuğuna karşı eylemi nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

'UZAK DURMAYA BAŞLADIM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Kayakıran, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, ölen Çatbaş'ın şikayetçi yakınları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Komşularının kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık Kayakıran, "Karı-koca elektriğimi kesiyorlardı. Her seferinde sığınağa inmek zorunda kaldım. Balkona çıktığımda bana bir kez kazma-kürek gösterdiler. Uzak durmaya başladım. Askerden yeni gelmiştim. Psikolojim yerinde değildi. Elektriği kesenleri birkaç kez uyardım. Çocuklarına bir müdahalem olmadı" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kayakıran'ı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın devam etmekte olan ceza davaları, geçmişten gelen suç işleme kastı, kişiliği ve pişmanlığının olmadığı gerekçeleriyle hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, sanık Kayakıran'ı ayrıca ölen Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'ye karşı eylemlerinden dolayı da 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2 kez 14 yıl olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Mahkeme Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Bakmadan Geçme

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği! CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır? Rize'de en güzel gezilecek yerler! Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer? Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar? Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title