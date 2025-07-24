Komşusunu Tornavidayla Yaralayan Şüpheli Gözaltında
Konya'nın Ereğli ilçesinde, K.İ. isimli bir kişi, otobüs durağında komşusu B.Y.'yi tornavidayla yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, K.İ'yi kısa sürede yakaladı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde komşusunu otobüs durağında tornavidayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
K.İ, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında komşusu B.Y'yi tornavidayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan K.İ, polis ekiplerince yakalandı.
Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel