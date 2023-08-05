Komşusunu Taşla Öldüren Zanlıya Onaylı Hapis Cezası

KAYSERİ'de, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği vatandaşı da olan komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Ziya Ehsami'ye (33), tutuklu yargılandığı davada verilen 25 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta 22 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Ziya Ehsami ile eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ehsami, eline geçirdiği taşla Mirza'nın başına vurup öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.