Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan lüks rezidansta evin kapısını bir saniyeliğine açık bırakan kadın, alt komşuları tarafından saniyede soyuldu. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1332 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gözlüğünü almak için evine geri dönen ve o sırada kapısını açık bırakan Adile İ., kapıya yanındaki masaya koyduğu cüzdan ve telefonun yerinde olmadığını gördü. Saniyeler içerisinde kaybolan telefon ve cüzdanını her yerde arayan Adile İ., son çare olarak binanın güvenlik kameralarına baktı. 4 saat boyunca görüntüler izleyen kadın, gördükleri karşısında şok geçirdi. Alt komşusu tarafından saniyeler içerisinde soyulduğunu gören kadın, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı incelemenin ardından hırsız komşuları gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen 4 komşu, suçunun itiraf etmesiyle adli makamlara sevk edildi. Şu anda binada yaşamaya devam ettiklerini söyleyen Adile İ., 'Gözlüğümü almak için eve geldim. Cüzdanımı kapının önüne koymuştum. Gözlüğümü içerden bir saniyeyle alıp dışarıya çıkmam ile telefonum ve cüzdanımı almışlardı. Yukarıdan iniyorlardı. Yukarıdan hırsızlık yaparak iniyorlardı. Bütün katları dolaşarak, çekip gittiler. Aşağıdaki güvenlik kamerasından yakalandılar. Görüntüler de telefonumu birbirilerine atarken gördüm. Çıkış ve çalınma saatlerinden tespit ettik. Bir saniye içerisinde nasıl alıp götürdüklerine şaşırdım. Hemen telefonumu alır almaz kapattılar. Tamamen kapatıp ve fabrika ayarlarına geri döndürdüler. Emniyette de o şekilde teslim aldım. Bütün dairelerin ayakkabılarını çalıyorlar ve bu olayda başıma geldi. Şu anda aynı binada aynı havayı soluyoruz' dedi.

Komşusunu saniyeler içinde böyle soydu

DENİZLİ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan lüks rezidansta evin kapısını bir saniyeliğine açık bırakan kadın, alt komşuları tarafından saniyede soyuldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1332 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gözlüğünü almak için evine geri dönen ve o sırada kapısını açık bırakan Adile İ., kapıya yanındaki masaya koyduğu cüzdan ve telefonun yerinde olmadığını gördü. Saniyeler içerisinde kaybolan telefon ve cüzdanını her yerde arayan Adile İ., son çare olarak binanın güvenlik kameralarına baktı. 4 saat boyunca görüntüler izleyen kadın, gördükleri karşısında şok geçirdi. Alt komşusu tarafından saniyeler içerisinde soyulduğunu gören kadın, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı incelemenin ardından hırsız komşuları gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen 4 komşu, suçunun itiraf etmesiyle adli makamlara sevk edildi.

"Bir saniye içerisinde nasıl alıp götürdüklerine şaşırdım"

Şu anda binada yaşamaya devam ettiklerini söyleyen Adile İ., "Gözlüğümü almak için eve geldim. Cüzdanımı kapının önüne koymuştum. Gözlüğümü içerden bir saniyeyle alıp dışarıya çıkmam ile telefonum ve cüzdanımı almışlardı. Yukarıdan iniyorlardı. Yukarıdan hırsızlık yaparak iniyorlardı. Bütün katları dolaşarak, çekip gittiler. Aşağıdaki güvenlik kamerasından yakalandılar. Görüntüler de telefonumu birbirilerine atarken gördüm. Çıkış ve çalınma saatlerinden tespit ettik. Bir saniye içerisinde nasıl alıp götürdüklerine şaşırdım. Hemen telefonumu alır almaz kapattılar. Tamamen kapatıp ve fabrika ayarlarına geri döndürdüler. Emniyette de o şekilde teslim aldım. Bütün dairelerin ayakkabılarını çalıyorlar ve bu olayda başıma geldi. Şu anda aynı binada aynı havayı soluyoruz" dedi.