Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da komşusu Fuat Akgök'ü (37) tabancayla vurarak öldüren Berhudar İlbiz (29), tutuklandı.

Olay, 25 Nisan günü öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Akgök ile husumetli olduğu komşusu Berhudar İlbiz sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlbiz, belindeki tabancayı çıkaıp Akgök'e 3 el ateş etti. Fuat Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Oluşturulan özel ekip, Berhudar İlbiz'i saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. İlbiz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.