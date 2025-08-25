Komşusunu Kazara Vuran Kişi Gözaltına Alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tarlasına zarar veren domuzları vurmak için bekleyen S.E, yanlışlıkla komşusu C.D'yi av tüfeğiyle vurdu. Olay sonrası C.D hastaneye kaldırılırken, S.E jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi gözaltına alındı.
Dağkaraağaç Mahallesi'nde yaşayan S.E, dün akşam tarlasına zarar veren domuzları vurmak için beklediği sırada yanlışlıkla komşusu C.D'yi av tüfeğiyle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan C.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
S.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
