Komşusunu Bıçaklayan Kişi Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayıtını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.B. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu H.U. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. yanındaki bıçakla H.U'yu bıçakladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri H.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.

H.U'nun cenazesi incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.