Komşusunu Bıçakla Yaralayan Sanığa 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde komşusunu bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık M.D, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.D, müşteki A.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 10 Mayıs 2024'te A.Y'nin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine doğru yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan M.D. ile karşılaştığını belirtti.

Taraflar arasında çıkan kavgada A.Y'nin bıçakla ağır yaralandığını ve M.D'nin olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, eyleminde öldürme kastı taşıyan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden M.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki A.Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı M.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
