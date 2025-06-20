Komşusunu Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Esenyurt'ta 6 yıl önce komşusu Nazlı Dere'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi, suç delillerini gizlediği ileri sürülen ağabeyinin ise 5 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Çetin ile tutuksuz yargılanan ağabeyi Salih Çetin ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı söz konusu mütalaada, maktul Nazlı Dere'nin olay tarihinde adresinde ölmüş şekilde bulunduğunu, olaydan sonra sanık Enes Çetin hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, adreste yapılan çalışmalar sonucunda bina giriş kapısının açık olduğu, kapı kilit dili ve aksanı üzerinde zorlama izi olmadığı, maktulün daire içerisinde sırt üstü yatar vaziyette olduğu, cesedin sağında yerde kırılmış ziynet eşyası kutusu, kartvizitler ve fermuarı açık bayan çantası olduğu ve çanta içerisinde beze sarılı bin 800 lira, sim kartı olmayan cep telefonu bulunduğu kaydedildi.

Maktulün cesedinin kontrol edildiğinde sırtında, kaburgasında, göğüs kafesi üzerinde, kafasında ve boğaz kısmında kesici delici alet yaraları olduğu anlatılan aynı mütalaada, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince hazırlanan otopsi raporunda Dere'nin vücudunda 12 adet kesici, delici alet yarası ve 4 adet kesik yara olduğu vurgulandı.

Mütalaada, sanık Enes Çetin'in üzerine atılı suçu kabul etmediği ancak sanığın olay günü iş yerine gelmesi gereken saatten geç geldiği, sanığın henüz çalışmaya başlamadan önce sol el bileğinde kesi izi olduğu, bahse konu izin kolluk ekiplerince fotoğraflanan yara iziyle aynı iz olduğunun belirlenmesi gerektiği ve yapılan incelemeler sonucunda sanığın iş yerinde yaralandığına, kanamayı durdurmaya çalıştığına ilişkin herhangi görüntü tespit edilemediği aktarıldı.

Maktulün öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ederken, 15 Ekim 2019 tarihinde canlı yayınlanan bir televizyon programına röportaj verirken sanığın kendisine maktulün yaralarıyla ilgili yöneltilen soruya ilk bakışta ve maktul giyinik vaziyetteyken görülmesi mümkün olmayacak şekilde cesetle ilgili cevaplar verdiğinin kaydedildiği mütalaada, Dere'nin çöp atmak için adresten çıkarken kapıyı açık bıraktığı esnada sanığın işe gitmek için evinden ayrılırken açık kapıyı görerek hırsızlık amacıyla maktulün evine girdiği ancak bir süre sonra maktulün geri dönmesiyle maktulü 12 bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatıldı.

Mütalaada sanık Salih Çetin'in hakkında ise çelişkili savunmaları ve maktule ait konutta olaydan önce bulunduğu değerlendirilen kesici delici aletin olay sonrasında kayıp olması nedenleriyle sanık Salih'in suç delillerini gizleme ve yok etme kastıyla olay yerine geldiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı bu nedenlerle sanık Enes Çetin'in "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarında ise 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, diğer sanık Salih Çetin hakkında ise çelişkili savunmaları nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep etti.

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların esasa ilişkin mütalaaya yönelik savunmalarını yapmak için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çetin hakkında "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis talep ediliyordu.

Sanık Salih Çetin'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.