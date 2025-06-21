Komşusuna Kızdı, 7 Aracın Lastiklerini Patlattı

Komşusuna Kızdı, 7 Aracın Lastiklerini Patlattı
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Adana'da, komşularını sevmediği için 7 aracın lastiklerini patlatan S.A. gözaltına alındı. Olay, Yüreğir ilçesinde meydana geldi ve S.A. ifadesinde nedenini açıkladı.

ADANA'da aynı sokaktaki 7 aracın lastiklerini patlatıp, cam ve aynalarına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.A.'nın ifadesinde, "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; komşularına kızan S.A., aynı sokakta park halindeki 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar verip kaçtı. Sesleri duyup dışarı çıkan mahalleli, araçlarının durumunu görünce polise ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kimliği saptanan şüpheli S.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından kısa sürede yakaladı. İlk ifadesinde "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenilen S.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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