KOMŞUSU VE ESKİ EŞİNİN PATRONUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

ÇANKIRI'da Hanifi Yılmaz, komşusu Talip Poyraz ile eski eşinin patronu Orhan Kuşçu'yu tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

ÇANKIRI'da Hanifi Yılmaz, komşusu Talip Poyraz ile eski eşinin patronu Orhan Kuşçu'yu tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra psikolojik destek almaya başlayan Hanifi Yılmaz, apartmanda karşılaştığı aralarında husumet bulunan komşusu Talip Poyraz'a tabanca ile ateş etti. Ardından mahallede eski eşinin çalıştığı ekmek fırınına giden Yılmaz, iş yeri ortaklarından Orhan Kuşçu ile tartıştı. Yılmaz, üzerindeki tabanca ile Kuşçu'ya da ateş etti. Yılmaz, fırından ayrıldıktan sonra silahı göğsüne dayayarak ateşledi. Haber verilmesiyle sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Talip Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Kuşçu da ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Hanifi Yılmaz ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)