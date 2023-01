KOMŞUSU MEHMET'İ, KENDİSİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

KAYSERİ'de, komşusu Mehmet Can'ı (22) tabancayla vurarak öldüren Sonay A.'nın (25) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Sonay A.'nın, Can'ı uzun süredir kendisini rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün sabah Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sonay A., kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet Can'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Can'ı Akkışla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sonay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Can'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine teslim edildi. Mehmet Can, öğle vakti Şen Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan Sonay A.'nın, emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Sonay A.'nın, cinayeti Mehmet Can'ın uzun süredir kendisini rahatsız etmesi nedeniyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.