Burdur'da yaşlı bir adamın evine hırsız girdiği düşünülerek polis çağrıldı, ancak polis ekipleri eve geldiğinde adamın ölü olduğunu fark etti.

Komşunun hırsız girdiğini zannedip polisi çağırdı, evden cenaze çıktı

BURDUR - Burdur'da ihbar üzerine hırsız girdi sanılan eve gelen polis ekipleri tarafından ev sahibi yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan Süleyman Yılmaz'ınevinin kapısının bir gündür açık olduğunu gören komşusu eve hırsız girdiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Süleyman Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine, olay yeri inceleme ekipleri ve adli tabip sevk edildi. Olay yerine gelen adli tabip'in yaptığı kontroller sonucunda Yılmaz'ın yaklaşık bir buçuk gün önce doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği belirledi. Yılmaz'ın cenazesi Belediye morguna kaldırıldı.

Öte yandan Süleyman Yılmaz'ın emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.