Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı

AKYAZI, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösteren komşularını balkondan ateş ederek vurup yaraladığı için tutuklanan Zeynur G.'nin sosyal medya fenomeni olduğu belirtildi. Zeynur G.'nin, kendini 'hanım ağa' olarak tanıttığı elindeki tespih ile çektiği videoları paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, geçen çarşamba günü Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet S. ve Betül S. çifti komşuları Zeynur G.'ye sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösterdi. Çift, köpeklerin çocuklara saldırdığını belirterek, Zennur G. ile tartıştı. Emekli asker eşi olan Zeynur G., kocasının tabancasını alarak 3'üncü kattaki evinin balkonundan çiftin üzerine doğru ateş açtı. Yaralanan çift kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.