İstanbul'da evinin önüne araç park eden komşusu ile tartışan adam, pencereden yabancı madde fırlatarak arabaya zarar verdi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşuların park yeri kavgası kamerada

Evinin önüne park eden komşusunun aracına ne bulduysa fırlattı

İSTANBUL - İstanbul'da evinin önüne araç park eden komşusu ile tartışan adam, pencereden yabancı madde fırlatarak arabaya zarar verdi. Sinirlenen araç sahibini mahalleli sakinleştirirken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla evine gelen adam aracını komşusunun apartmanın önüne park etti. Bunun üzerine komşusu adama pencereden bağırarak otomobilini çekmesini istedi. İkili arasında bir süre tartışma çıkarken sinirli komşu, pencereden arabaya yabancı madde fırlatmaya başladı. Araç maddi zarar görürken durum araç sahibini çileden çıkardı. Sesler üzerine caddeye inen mahalle sakinleri, adamı sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.