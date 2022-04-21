Komşu Ülkelere Sığınan Ukraynalılar'ın Sayısı 5 Milyonu Geçti - Haberler

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Komşu Ülkelere Sığınan Ukraynalılar'ın Sayısı 5 Milyonu Geçti

DailyMotion.com - Güncel
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BM verilerine göre komşu ülkelere sığınan Ukraynalılar'ın sayısı 5 milyonu geçti.

BM verilerine göre komşu ülkelere sığınan Ukraynalılar'ın sayısı 5 milyonu geçti. Ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı da 7 milyona yükseldi.Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşme isteğinde bulundu

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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