BM verilerine göre komşu ülkelere sığınan Ukraynalılar'ın sayısı 5 milyonu geçti. Ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı da 7 milyona yükseldi.Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşme isteğinde bulundu

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