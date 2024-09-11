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Komşu Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

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KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Furkan D. tarafından bıçaklanan Fuat T., yaralandı. Olayın ardından polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Furkan D. tarafından bıçaklanan Fuat T., yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Fuat T. ile bina komşusu Furkan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; Fuat T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat T., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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