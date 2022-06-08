Komşu parselden geçen yol kapanınca otomobili ve traktörü evin önüne 'hapsoldu' - Haberler

ANTALYA'da çiftçi Sezcan Çetinkaya (48) ile 15 bahçe sahibinin yıllardır kullandığı yolun geçtiği parseli satın alan Hüseyin Ünver (27), arsanın etrafına duvar örünce kriz çıktı. Çetinkaya, yol kapandığı için otomobili ile traktörünün evlerinin önünde hapsolduğunu belirtirken, Ünver ise hukuksuz hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi 20519 ada 17 parseldeki arsasına inşa ettiği tapulu evinde 15 yıldır yaşayan çiftçi Sezcan Çetinkaya'nın evine ve bahçesine gitmek için kullandığı yaklaşık 10 dönümlük 18 numaralı parsel, geçen ay Hüseyin Ünver tarafından satın alındı. Hüseyin Ünver ölçüm yaptırıp arsanın sınırlarını belirledikten sonra beton duvarla etrafını çevirdi. Arsadan geçen ve 15 bahçe ile diğer evlere giden tek yol, kullanım dışı kaldı.

Hüseyin Ünver ise yapılan işlemde usulsüzlük olmadığını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına bakıldığında kendi arsasından komşu parselin köşesine kadar araç geçişi için yol verdiğinin görüldüğünü söyledi. Satın aldığı 10 dönümlük arsanın önceki sahibinin ilgilenmemesinden kaynaklı parsel sahiplerinin kafalarına göre kendilerine yol açtığını anlatan Ünver, "Sürekli bana hırsız, arazi gaspçısı muamelesi yapıyorlar. Sağa sola şikayet ediyorlar. Ancak kanun ortada. Ben hukuksuz hiçbir şey yapmadım. Hatta onlar parsellerinin sınırına kadar otomobilleriyle gidebilsinler diye kendi arsamın uç kısmından yol verdim. Ama dahasını istiyorlar. Kusura bakmasınlar bu şekilde devam edeceklerse verdiğim yolu da kapatırım" diye konuştu.